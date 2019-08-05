2019-08-05T18:20:23+03:00
Общество

Московский суд арестовал блогера Владислава Синицу за угрозу детям сотрудников полиции

Мужчину обвиняют в экстремизме
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Московский суд арестовал блогера Владислава Синицу за угрозу детям сотрудников полицииМосковский суд арестовал блогера Владислава Синицу за угрозу детям сотрудников полицииФото: Архив "КП"
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Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу по обвинению в экстремизме. Напомним, ранее мужчина разместил записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.

- Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Синице меры пресечения в виде содержания под стражей, - огласила решение судья, сообщает "ТАСС".

Напомним, что накануне стало известно о том, что блогера Владислава Синицу, призвавшего убивать детей силовиков, задержали и обвинили в экстремизме. Следователи требовали отправить активиста московских протестов под стражу. В Сети 30 -летний житель Подмосковья скрывался под ником "Макс Стеклов". В соцсетях мужчина рассказывал, как оппозиция будет мстить омоновцам, разгонявшим несанкционированные митинги в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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