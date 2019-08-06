В ходе протестов в Гонконге задержали 148 человек

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-06T13:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 августа полиция задержала 148 человек в ходе акций протестов в Гонконге. Среди них 95 мужчин и 53 женщины в возрасте от 13 до 63 лет. За сутки сотрудники правоохранительных органов 800 раз применили слезоточивый газ и произвели около 150 выстрелов резиновыми пулями по протестующим, сообщает канал Channel news Asia.

Участники митингов выступают против закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях, на материковый Китай. Мирная акция протестов началась почти два месяца назад, 9 июня. Однако вскоре она переросла в настоящие беспорядки. Протестующие блокировали движение транспорта, оцепили здание полиции и начали нападать на сотрудников правоохранительных органов. В ответ на это полицейские начали применять слезоточивый газ. Всего за это время задержали около 500 человек.

Уже через неделю после начала митингов глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась перед гражданами и приостановила рассмотрение закона. Однако народные волнения не прекратились до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU