Не менее 57 человек скончались в Японии из-за жары

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-06T14:01:23+03:00

Утром во вторник, 6 августа, температура воздуха в Токио уже поднялась до 32 градусов

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Число погибших в результате аномальной жары в Японии продолжает увеличиваться. Только на прошлой неделе скончались 57 человек, еще более 18 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами. Такие данные предоставили в Главном пожарном управлении страны.

Сайт kp.ru писал, что еще неделю назад пострадавших было втрое меньше, а погибших - аж в пять раз. Причем чаще всего в больницу попадают пожилые люди. 54,3% госпитализированных - это люди в возрасте от 65 лет.

На настоящий момент 729 человек остаются в тяжелом состоянии. Лечение займет не менее трех недель.

Самым "пострадавшим" районом остается Токио. Уже утром во вторник, 6 августа, температура воздуха здесь прогрелась до 32 градусов. За неделю в городе было госпитализировано 1857 человек, передает Kyodo News.

ИСТОЧНИК KP.RU