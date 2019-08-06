В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-06T15:10:33+03:00

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил вхождение Крыма в состав России конкуренцией "между великими державами".

В Госдуме с таким заявлением категорически не согласились. Депутаты отметили, что причиной присоединения Крыма стало искреннее желание людей вернуться домой, а не чьи-либо политические игры.

Такой позиции придерживается депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие «сладкие» места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена, - приводит его слова RT.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года. Поводом к этому послужил референдум, на котором подавляющее большинство граждан проголосовало за вхождение Крыма в состав России. Однако Украина до сих пор не признает этого референдума и считает полуостров своим.

ИСТОЧНИК KP.RU