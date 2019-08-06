Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в Россию «конкуренцией великих держав»

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-06T04:37:15+03:00

Об этом Столтенберг заявил во время выступления в Новой Зеландии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало следствием «конкуренции между великими державами».

Выступая в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии, он отметил, что на сегодняшний день страны, входящие в Североатлантический альянс, чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них, по словам Столтенберга, — соревнование великих держав.

В качестве примера «последствий» такого «соревнования» он назвал присоединение Крыма к России. Генсек НАТО назвал еще одну глобальную проблему стран блока: по его мнению, это рост экономического и политического влияния Китая. А потом заметил, что терроризм и киберпреступность тоже являются вызовами глобального масштаба. Текст выступления Столтенберга в Новой Зеландии опубликован на сайте Альянса.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и западные страны до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ИСТОЧНИК KP.RU