Для пятой части россиян дресс-код может быть причиной отказа от работы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-06T17:11:10+03:00

Исследовательская организация HeadHunter опросила более 8 тысяч жителей регионов в течение двух недель

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По данным российской службы исследований HeadHunter, пятая часть (18%) опрошенных россиян готова отказаться от предложения по работе из-за дресс-кода. Опрос проводился среди 8 317 российских соискателей с 11 по 25 июля текущего года.

Также в ходе исследования стало известно о том, что меньше половины опрошенных участников (38%) не имеют строгого дресс-кода, но шорты и короткие юбки на работе не приветствуются. Меньше трети респондентов (23%) не имеют четких требований к форме, однако опрятность для них очень важна. На обязательность ношения официальной одежды указали лишь 12%, а 11% имеют на работе строгий дресс-код. Четверть москвичей (23%) и петербуржцев (22%) больше всего не принимают деловой вид.

Работодатели (4%) могут сделать выговор за несоблюдение правил ношения официальной формы. Правда больше половины опрашиваемых (59%) ограничиваются лишь устным замечанием. Вопросы были распределены по регионам, возрастным группам и по профессиональным областям.

Напомним, что в декабре прошлого года kp.ru писал об исследовании HeadHunter на тему: как российские компании празднуют Новый год. Проведение корпоративов (39%) и коллективное посещение кафе, ресторанов или клубов (27%) в отечественных компаниях являются основными форматами празднования Нового Года.

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ИСТОЧНИК KP.RU