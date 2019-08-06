Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-06T17:04:13+03:00

В ведомстве рассказали, что тяжелых преступлений совершается все меньше

Изменить размер текста: A A

Генпрокуратура сообщила о продолжающемся снижении количества преступлений связанных с насилием, в частности убийств и покушений на убийства.

«По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5% (с 4577 до 4281)», — сообщил пресс-центр Генпрокуратуры

Данные приводятся за первый квартал 2019 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительная тенденция также зафиксирована среди покушений на причинение тяжкого вреда здоровью, подобных преступлений стало меньше на 5,2%, с почти 12 тысяч до 11,3.

Кроме того, было совершено более чем вдвое меньше преступлений под действием наркотиков. Преступлений в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано было примерно на 10 процентов меньше в сравнении с прошлым годом.

Ранее результаты опроса Генпрокуратуры показали, что более половины россиян предпочитают сообщать о коррупции, а подавляющее большинство (80%) готовы отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU