Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД

СЕГОДНЯ 01:58 2019-08-07T02:21:56+03:00

По словам советника Трампа, это решение, в частности, было принято из-за действий КНР

Изменить размер текста: A A

Оказывается, Соединенные Штаты приняли решение выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в частности, и из-за Китая. Такое неожиданное заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox.

Он напомнил, что накануне новый глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Штаты рассматривают возможность развертывания американских ракет средней дальности в Восточной и Юго-Восточной Азии.

«Так это потому, что у Китая имеются уже тысячи таких развернутых ракет! Они ([китайцы) не являлись стороной ДРСМД, поэтому были вольны делать, что хотят. Это одна из причин, по которой президент Трамп вышел из договора», - заявил Болтон.

По его словам, изучая возможность размещения ракет в в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Вашингтон просто стремится обезопасить своих союзников и уже развернутые там американские ресурсы.

«Мы говорим только о защите своих развернутых сил, своих союзников в Южной Корее и Японии и других районах», - подчеркнул Болтон.

Советник Трампа подчеркнул, что «Китай нарастил свои вооруженные силы, это он представляет угрозу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, комментируя планы США разместить ракеты в АТР, официальный Пекин заявил, что в ответ будет вынужден принять «сдерживающие меры». К слову, в Китае уверены: Штаты обвинили Россию в нарушении ДРСМД, чтобы выйти из соглашения и таким образом развязать себе руки для разработки новых видов оружия. Что, собственно, и подтверждают последние действия американцев. Действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором.

ИСТОЧНИК KP.RU