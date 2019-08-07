Новый шеф Пентагона в Токио встретился с премьером Японии

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-07T05:21:42+03:00

Абэ заверил Эспера в прочности «союзнических уз» с США

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В среду, 7 августа, прибывший в Токио с визитом новый министр обороны США Марк Эспер встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что японский премьер заверил шефа Пентагона в прочности военного альянса двух стран. По словам Синдзо Абэ, Токио и впредь будет «укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса».

«Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше», - подчеркнул глава правительства страны Восходящего Солнца.

Марк Эспер, со своей стороны, сообщил, что Штаты тверды в своем намерении завершить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Позже днем планируется встреча главы Пентагона с министром обороны Японии Такэси Иваей. Агентство отмечает, что в ходе встречи с коллегой Эспер может предложить японцам присоединиться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива, а также попытается уговорить Токио сохранить соглашение об обмене разведданными по КНДР между Японией и Южной Кореей.

ИСТОЧНИК KP.RU