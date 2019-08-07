Росстат: почти четверть детей в России оказались за чертой бедности

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-07T10:22:57+03:00

В РФ 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума

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Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности. Установлено, что 26% всех несовершеннолетних проживают в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Такие данные представлены за 2017 год. Показатели за 2018 год станут известны только следующим летом.

Отмечается, что в позапрошлом году за чертой бедности проживали 13,2% населения России – это 19,4 миллиона человек. В 2018 году количество бедного населения сократилось до 12,9% (18,9 миллиона человек).

Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Так, по итогам 2017 года 45 процентов детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что, по оценкам Росстата, уровень бедности в России снизился до рекордных с 2014 года показателей: за чертой прожиточного минимума проживают 12,9% (18,9 млн) россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU