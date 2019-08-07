ВКонтакте начал отключать счетчики лайков

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-07T14:51:38+03:00

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ВКонтакте вслед за Инстаграмом начало тестирование отказа от демонстрации лайков и репостов под пользовательскими постами. По словам экспертов в современном интернете лайки потеряли свою изначальную роль выражения эмоции и превратились в обычное мерило качества контента.

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов - лайки и репосты без счетчиков. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей», - сообщил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов в интервью ТАСС. Изменения коснулись пока только небольшой прослойки пользователей.

Ранее Инстаграм скрыл лайки пользователей в семи странах: Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Изменения также планируются в Канаде. Точное количество оценок теперь доступно только автору поста, его подписчики не видят счетчик.

ИСТОЧНИК KP.RU