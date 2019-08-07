Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Владимир Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Алмазбека Атамбаева. В Кремле подтвердили, что в курсе всех последних событий, связанных со спецоперацией.
- Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, - отметили в пресс-службе Кремля РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Операция по задержанию прошла 7 августа. Спецслужбы Киргизии применили против сторонников экс-президента спецсредства. Очевидцы сообщали, что была слышна стрельба, а 10 человек получили различные травмы в ходе потасовки. В итоге, Атамбаева задержали.
24 июля президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.
Спустя пару дней парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации
В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU