СЕГОДНЯ 19:44 2019-08-07T19:46:04+03:00

Владимир Путин в курсе ситуации с задержанием экс-главы Киргизии Фото: REUTERS

Эту информацию сообщили в Кремле

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Владимир Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии

Алмазбека Атамбаева. В Кремле подтвердили, что в курсе всех последних событий, связанных со спецоперацией.

- Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, - отметили в пресс-службе Кремля РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Операция по задержанию прошла 7 августа. Спецслужбы Киргизии применили против сторонников экс-президента спецсредства. Очевидцы сообщали, что была слышна стрельба, а 10 человек получили различные травмы в ходе потасовки. В итоге, Атамбаева задержали.

24 июля президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.

Спустя пару дней парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU