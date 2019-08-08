2019-08-08T04:37:52+03:00
Политика

США и Турция договорились о создании центра совместных операции в Сирии

Страны три дня вели переговоры
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
США и Турция договорились о создании центра совместных операции в СирииСША и Турция договорились о создании центра совместных операции в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Турция и США спустя три дня переговоров все же пришли к обоюдному решению создать безопасную зону на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговоры прошли в положительном ключе. Он также уточнил, что они будут продолжены.

- Важно было сделать этот шаг на востоке Евфрата, и мы делаем его с американцами, - сказал Эрдоган

Он объяснил, что процесс формирования Мирного коридора в Сирии начнется с создания центра совместных операций. Агентство Anadolu сообщает, что зона шириной от 30 до 40 километров вдоль границы с Турцией будет контролироваться самой республикой при участии США. Члены курдских формирований будут обязаны покинуть эту зону, сдав тяжелое вооружение.

Напомним, что ранее Вашингтон был обеспокоен планом Турции провести операцию в Сирии. Минобороны США назвало эти намерения неприемлемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
Великобритания заявила о готовности заключить торговые отношения с США после Brexit
Бывший президент Киргизии обратился в властям с просьбой «одуматься»
Пакистан намерен понизить уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»
США панируют вернуться к разговору с КНДР о разоружении страны
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на второй срок
Эрдоган заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией
Причины ДТП с автобусом под Новороссийском: водитель мог уснуть за рулем
В Новороссийске рейсовый автобус и машина с людьми упали с обрыва
Стали известны имена возможных кандидатов на пост посла США в России
Умер боец спецназа, раненый при штурме резиденции Атамбаева
Президент Киргизии прервал недельный отпуск из-за событий вокруг Атамбаева
Дело о массовых беспорядках в Москве передали в центральный аппарат СК
После попытки задержания Атамбаева в Киргизии отключен связанный с ним телеканал
Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Instagram
Владимир Зеленский заблудился на торжественной церемонии в Анкаре
Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии
Сенатор Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в РФ Хантсмана