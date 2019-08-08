США и Турция договорились о создании центра совместных операции в Сирии

СЕГОДНЯ 04:37 2019-08-08T04:37:52+03:00

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Турция и США спустя три дня переговоров все же пришли к обоюдному решению создать безопасную зону на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговоры прошли в положительном ключе. Он также уточнил, что они будут продолжены.

- Важно было сделать этот шаг на востоке Евфрата, и мы делаем его с американцами, - сказал Эрдоган

Он объяснил, что процесс формирования Мирного коридора в Сирии начнется с создания центра совместных операций. Агентство Anadolu сообщает, что зона шириной от 30 до 40 километров вдоль границы с Турцией будет контролироваться самой республикой при участии США. Члены курдских формирований будут обязаны покинуть эту зону, сдав тяжелое вооружение.

Напомним, что ранее Вашингтон был обеспокоен планом Турции провести операцию в Сирии. Минобороны США назвало эти намерения неприемлемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU