София Ротару снова будет выступать в России

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-08T08:40:09+03:00

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София Ротару возобновит выступления в России после 9-месячного перерыва. Знаменитую «хуторянку» можно будет увидеть на «Новой волне» в Сочи. Информацию о предстоящих гастролях «Комсомольской правде» подтвердил директор певицы.

Исполнительница не появлялась в нашей стране с декабря 2018 года, после обострения отношений между Москвой и Киевом. Опасаясь украинских радикалов, артистка отказалась о гастролей и корпоративов.

Нем не менее, очередное предложение из России заинтересовало певицу. Она решила отказаться от страхов и выступить в Сочи.

- По приглашению Игоря Крутого София Михайловна приедет на «Новую волну». А после примет участие в фестивале «Дискотека 80-х» в Ростове, Краснодаре. Помимо этого, запланированы несколько кассовых концертов, - рассказал директор певицы Сергей Лавров.

Ранее София Ротару выступила в Витебске на "Славянском базаре". Ее выступление сорвало овации, шеститысячный зал встал после песен "хуторянки". А особенно восторженные поклонники даже полезли к певице с поцелуями, но получили жесткий отпор.

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ИСТОЧНИК KP.RU