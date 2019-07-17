София Ротару отолкнула лезшего с поцелуями поклонника

София Ротару во время концерта в Виитебске оттолкнула назойливого поклонника. Мужчина лез к певице с поцелуями, но получил жесткий отпор.

Выступлением Софии Ротару завершился фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске". Шелковое платье в пол василькового цвета необычайно шло звезде. Выглядела она просто потрясающе. Глядя на артистку, трудно поверить, что ей уже за 70.

sofiarotaru_koroleva Богиня музыки

София Михайловна исполнила песни "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал лично поприветствовать публику. Певице тут же устроили овацию.

Собравшиеся рукоплескали своей любимице. Зрители вскочили с мест, не веря своему счастью за возможность так близко увидеть звезду.

_sofia_rotaru_fan София Ротару на "Славянском базаре" в Витебске

Охране пришлось попотеть и смотреть в оба, чтобы, не дай Бог, чего не случилось. Народную артистку СССР и Украины буквально завалили цветами.

rotarufan Несравненная

Особенно дерзкий поклонник попытался поцеловать исполнительницу. Но Ротару жестко пресекла попытку, оттолкнув молодого человека рукой. Смущенный фанат спешно покинул зал.

Позднее выяснилось, что София Ротару прекрасно знакома с этим мужчиной. Как пишут Дни.Ру, он посещает каждый ее концерт, но ведет себя чересчур назойливо.