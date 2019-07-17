2019-07-17T00:49:28+03:00
Звезды

София Ротару отолкнула лезшего с поцелуями поклонника

Шеститысячный зал встал после выступления 71-летней певицы на "Славянском базаре" в Витебске
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/rotarufan/Фото: instagram.com/rotarufan/
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София Ротару во время концерта в Виитебске оттолкнула назойливого поклонника. Мужчина лез к певице с поцелуями, но получил жесткий отпор.

Выступлением Софии Ротару завершился фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске". Шелковое платье в пол василькового цвета необычайно шло звезде. Выглядела она просто потрясающе. Глядя на артистку, трудно поверить, что ей уже за 70.

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Богиня музыки
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София Михайловна исполнила песни "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал лично поприветствовать публику. Певице тут же устроили овацию.

Собравшиеся рукоплескали своей любимице. Зрители вскочили с мест, не веря своему счастью за возможность так близко увидеть звезду.

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София Ротару на "Славянском базаре" в Витебске
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Охране пришлось попотеть и смотреть в оба, чтобы, не дай Бог, чего не случилось. Народную артистку СССР и Украины буквально завалили цветами.

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Несравненная
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Особенно дерзкий поклонник попытался поцеловать исполнительницу. Но Ротару жестко пресекла попытку, оттолкнув молодого человека рукой. Смущенный фанат спешно покинул зал.

Позднее выяснилось, что София Ротару прекрасно знакома с этим мужчиной. Как пишут Дни.Ру, он посещает каждый ее концерт, но ведет себя чересчур назойливо.

София Ротару оттолкнула поклонника с букетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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