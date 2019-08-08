Экс-президент Киргизии планирует отпустить взятых в заложники спецназовцев

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-08T09:32:21+03:00

Алмазбек Атамбаев заявил о намерении провести митинг в республике

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Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что отпустит взятых в заложники спецназовцев. Бойцы спецподразделений были задержаны во время штурма резиденции Аамбаева в селе Кой-Таш.

Число пострадавших в столкновениях силовиков и сторонников политика превысило 50 человек, есть один погибший.

Спецоперация силовиков провалилась, задержать Атамбаева не удалось. После он призвал силовиков не стрелять в собственный народ и признался журналистам, что сам стрелял во время попытки его задержания.

В планах у экс-главы страны провести вместе со сторонниками митинг в Бишкеке.

На фоне последних событий действующий глава страны прервал свой недельный отпуск и вернулся в Бишкек. В ходе заседания Совета безопасности республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава страны грубо нарушил конституцию, оказав сопротивление силовикам.

Столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева произошли 7 августа у резиденции в селе Кой-Таш. Люди не дали увезти политика, которого обвиняют в ряде преступлений.

Незадолго до этого Атамбаева лишили неприкосновенности, после чего стало возможно его задержание.

Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.#ОймоМедиа

ИСТОЧНИК KP.RU