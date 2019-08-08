Президент Киргизии заявил, что экс-глава Атамбаев грубо нарушил конституцию

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-08T09:00:48+03:00

Сооронбай Жээнбеков призвал принять все меры для обеспечения стабильности в Киргизии Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Число беспорядков возросло до 52 человек, есть погибший

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава республики Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам. Такое заявление он сделал в четверг, 8 августа, в ходе заседания Совета безопасности республики.

В ходе столкновений в селе Кой-Таше, где находится резиденция экс-главы, пострадало 52 человек, один сотрудник спецназа погиб от ранения. Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызская Республика является правовым государством и следовать законам страны должны все граждане.

Жээнбеков сделал акцент на том, что необходимо принять меры для «сохранения законности, мира и безопасности в стране».

Столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева произошли 7 августа во время попытки задержать экс-президента. Люди не дали увезти политика, которого обвиняют в ряде преступлений.

Незадолго до этого Атамбаева лишили неприкосновенности, после чего стало возможно его задержание.

В 2017 году в Киргизии выбрали нового президента, которым стал Сооронбай Жээнбеков.

Убегал ли Атамбаев от спецназа? .Автор видео: Телеканал Апрель

ИСТОЧНИК KP.RU