2019-08-08T10:56:57+03:00
Общество

ФАС возбудила дело против Apple

На американскую корпорацию пожаловались представители «Лаборатории Касперского»
Ася РОМАНЧУК
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ФАС проверит Apple по жалобе "Лаборатории Касперского"ФАС проверит Apple по жалобе "Лаборатории Касперского"Фото: REUTERS
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Федеральная антимонопольная служба начала проверку корпорации Apple после обращения «Лаборатории Касперского». Российские разаботчики пожаловались, что компания необоснованно отклонила версии родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В ФАС в действиях американской компании усмотрели злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для iOS.

Рассмотрение дела намечено на 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичные жалобы на Apple имеются не только у российского производителя антивирусов. Схожие проблемы возникли у украинских и испанских разработчиков. Их предложения были отклонены, либо ограничены в функционале после запуска Screen Time для iOS 12 (программа для родительского контроля, разработанная Apple).

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что их очередная версия KSK тоже осталась без существенной части функционала.

Кстати, иностранные производители уже обратились с жалобой в Европейскую Комиссию.

Ранее сообщалось, что главный дизайнер американской корпорации Apple Джони Айв из Купертино (штат Калифорния), под руководством которого был разработан внешний облик большинства продуктов «яблочников», решил покинуть компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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