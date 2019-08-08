ВЦИОМ узнал, сколько россиян читает книги
Сегодня, 8 августа, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса по чтению книг россиянами.
Как выяснилось, читают более половины наших сограждан (54%), причем доля читателей значительно выше среди женщин (59%), молодежи (83%) и людей с высшим образованием (68%).
Количество прочитанных книг за последние три месяца колеблется в районе пяти, у пенсионеров — семи, а у людей в силу тех или иных причин не пользующихся интернетом — девяти.
Неожиданным результатом стал тот факт, что количество покупаемых книг превышает количество читаемых более чем в полтора раза, восемь покупок против пяти прочтений.
Верхушка рейтинга самых популярных жанров у россиян выглядит так:
1. Историческая литература (30%)
2. Детские книги (28%)
3. Учебники и профлитература (28%)
4. Детективы (22%)
5. Книги по ведению хозяйства (22%)
6. Фантастика (21%)
7. Классика (20%)
Мысль о том, что книга — отличный подарок, разделяют 73% людей, особенно женщины и люди до 35 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU