ВЦИОМ узнал, сколько россиян читает книги

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-08T12:27:55+03:00

В среднем гражданами покупается около восьми книг в год Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 8 августа, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса по чтению книг россиянами.

Как выяснилось, читают более половины наших сограждан (54%), причем доля читателей значительно выше среди женщин (59%), молодежи (83%) и людей с высшим образованием (68%).

Количество прочитанных книг за последние три месяца колеблется в районе пяти, у пенсионеров — семи, а у людей в силу тех или иных причин не пользующихся интернетом — девяти.

Неожиданным результатом стал тот факт, что количество покупаемых книг превышает количество читаемых более чем в полтора раза, восемь покупок против пяти прочтений.

Верхушка рейтинга самых популярных жанров у россиян выглядит так:

1. Историческая литература (30%)

2. Детские книги (28%)

3. Учебники и профлитература (28%)

4. Детективы (22%)

5. Книги по ведению хозяйства (22%)

6. Фантастика (21%)

7. Классика (20%)

Мысль о том, что книга — отличный подарок, разделяют 73% людей, особенно женщины и люди до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU