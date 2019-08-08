Зеленский заявил о планах легализовать казино на Украине

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-08T12:30:01+03:00

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать в стране казино и азартные игры. Это поможет привлечь в страну туристов, уверен президент.

Пока точные сроки не называются. Саму идею глава государства озвучил во время выступления на украино-турецком бизнес-форуме, трансляция которого происходила на странице администрации президента в Fasebook.

Азартные игры будут разрешены не повсеместно, а только в пятизвездочных отелях.

- Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря, — заявил Зеленский.

Сейчас лидер Украины находится в официальным визитом в Турции. 7 августа во время встречи с украинской общиной он высказал надежду, что наступит время и Крым снова вернется в состав страны.

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при условии, что Россия перестанет существовать.

Еще одно заявление, которое было сделано Зеленским в Анкаре, касается Донбасса. Презиент предложил властям Турции оказать помощь в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке страны, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU