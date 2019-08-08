В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

СЕГОДНЯ 04:07 2019-08-08T04:07:53+03:00

Политики заявили, что это произойдет только, если РФ перестанет существовать

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Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.

- Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьез. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала, - сказал сенатор в интервью RT.

Он уточнил, что этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Политик уверен, что, если Зеленский продолжит настаивать на этом, то настойчивость приведет дальнейшему нахождению отношений между странами в тупике.

В самом Крыму выступают против возвращения полуострова в состав Украины, как сообщают «РИА Новости». Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что сами местные жители не хотят этого, так как помнит, что было с регионом до референдума и после него.

- Киевские власти не хотят слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ - Крым законная часть России. Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины, - сказал Цеков.

Напомним, что Крым стал частью России после референдума, который провели в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU