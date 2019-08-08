Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-08T18:10:12+03:00

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Бывший заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко готовится к апелляции. В июне текущего года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции. Однако сам осужденный все обвинения по-прежнему отрицает.

В интервью сайту mk.ru Захарченко признался, что рассчитывал, что суд оправдает его по всем трем эпизодам, в которых он обвинялся. Однако даже не смотря на приговор полковник продолжает верить в справедливость и готовится оспорить судебное решение.

На вопрос о том, как ему удается справляться с апатией и плохим настроением Захарченко ответил, что ему помогает вера в себя, в правое дело и ежедневный труд:

- Лучшее средство в борьбе с ней (апатией — при. Ред.) — ежедневный труд. Я работаю с материалами дела, читаю, делаю зарядку. В жизни нет ничего невозможного для человека. Есть определенные этапы, которые нужно пройти. Мне жаль, что я (полный сил и желания приносить пользу стране) сейчас лишен такой возможности. Временно.

Ранее сайт KP.Ru писал, что заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан за получение взятки. Во время обыска в квартире его сестры обнаружили немыслимую сумму - более 8,5 миллиардов рублей.

Позже, летом 2019 года, полковник был приговорен к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере почти 118 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/582767" frameborder="0"></iframe> Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU