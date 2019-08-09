На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-09T08:38:40+03:00

По предварительным данным, погибших и раненых нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы недалеко от границы с Сирией. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 9 августа. На месте ЧП уже находятся пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

Силовики оцепили территорию вокруг склада. Ведущие к месту взрыва дороги перекрыты. На территории военного объекта начался пожар, продолжаются одиночные разрывы снарядов. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно, передает телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее мощный взрыв произошел также на российском военном полигоне в Архангельской области. Жертвами ЧП стали два человека, еще шестеро получили ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU