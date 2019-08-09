В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
В Москве началась церемония прощания с российским певцом-шансонье Вилли Токаревым. Отпевание проходит в храме Святителя Николая в Котельниках по адресу: 1-й Котельнический переулок, 8 строение 1. Проститься с артистом пришли десятки людей.
Сын певца Антон Токарев уточнил, что церемония будет длиться с 09:00 до 12:00. Дальше процессия двинется в стороне Калитниковского кладбища, где Вилена Ивановича и похоронят. По решению родственников, погребение пройдет в закрытом режиме, передает ТАСС.
Церемония прощания с Вилли Токаревым.
Сайт kp.ru писал, что Вилли Токарева не стало 4 августа в возрасте 84 лет. Последние месяцы здоровье артиста постоянно ухудшалось, и он был вынужден обратиться к столичным медикам, однако помочь пациенту не смогли. Предполагается, что причиной смерти звезды русского шансона стало онкологическое заболевание.
Умер Вилли Токарев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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