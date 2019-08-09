Оползень обрушился на жилой городок в Индии: пострадали 200 человек

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-09T11:11:49+03:00

Под завалами все еще могут оставаться живые люди [видео]

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Целый городок из домов фабричных рабочих оказался погребен под слоем камней и грязи после схода оползня в округе Ваяна индийского штата Керала.

Все произошло вечером в четверг, 8 августа, когда большая часть местных жителей уже спала. По предварительным данным, жертвами инцидента стали два человека, еще около 200 получили травмы.

Под завалами все еще могут находиться живые люди, поэтому поисково-спасательная операция продолжается. В ликвидации последствий схода оползня помогают Вооруженные силы Индии. Ожидается, что вся операция займет 12 часов, передает NDTV.

Отдельные регионы Индии уже больше месяца страдают от сильнейших муссонных ливней. Число погибших и пострадавших постоянно растет. На территории всей страны фиксируются наводнения, грозы, сходы оползней и другие напасти.

Так, например, в начале июля в округе Ратнагири на западе Индии прорвало плотину. Погибли не менее шести человек, несколько десятков пропали. Еще 32 человека стали жертвами непогоды в конце месяца во время грозы в штате Уттар-Прадеш. Причиной смертей стали удары молний, передает сайт kp.ru.

Индийский штат Керала уже больше месяца находится во власти сильнейших ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU