Заслуженные учителя России раскритиковали проект единой школьной формы

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-09T12:19:50+03:00

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В связи с недавним предложением Госдумы выработать единый федеральный стандарт для школьной формы на нижнюю палату парламента обрушилась волна критики родителей и учителей.

«Я считаю, что время не то. Зачем опять все эти вещи? В каждой школе есть традиция определенная, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы, кстати, имеют право, нигде это не записано ни в каком законе. Я-то за форму, но наша попытка все стандартизировать приведет к тому, что все это вздорожает бесконечно, потому что она же не бесплатно выдается. Те родители, у которых сложности с финансами, вынуждены будут вообще.. Это опять социальная напряженность. Я педагогически за форму, но против унификации. Почему все надо стандартизировать?», — рассказал ИА NSN Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург.

В данный момент российские школы имеют право самостоятельно устанавливать стандарты для формы. Большинство учебных заведений пользуется не уникальной одеждой, а классической офисной рекомендацией «белый верх, черный низ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/663685" frameborder="0"></iframe> Как выбрать школьную форму.Чтобы не навредить ребенку, нужно знать, как выбрать школьную форму. Вот 4 главных совета от Роскачества.

ИСТОЧНИК KP.RU