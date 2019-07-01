Организаторы саммита G20 в Осаке обозначили Южные Курилы как часть Японии

СЕГОДНЯ 04:00 2019-07-01T04:19:10+03:00

Япония не признает российский суверенитет над Южными Курилами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карту с «японскими» островами Курильской гряды показали в посвященном городу ролике [видео]

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Организаторы завершившегося на днях саммита «Большой двадцатки» в Осаке приписали Японии все четыре четырех спорных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ролик, посвященный городу Осака, разместили на официальном YouTube-канале японского премьера Синдзо Абэ задолго до начала международного форума, 19 февраля. Однако широкой публике о нем стало известно только в конце июня, потому что его транслировали на всех площадках саммита.

Карта страны Восходящего Солнца, на которой Южные Курилы обозначены как часть Японии, появляется на третьей секунде видео.

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Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии.Карта страны с четырьмя японскими островами Курильской гряды появляется на третьей секунде ролика

ИСТОЧНИК KP.RU