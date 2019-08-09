Американский беспилотник упал к северу от Багдада

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-09T14:32:40+03:00

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К северу от Багдада рухнул американский разведывательный беспилотный летательный аппарат. О катастрофе стало известно в пятницу, 9 августа. Предполагается, что причиной инцидента стала хакерская атака.

БПЛА с бортовым номером 52187 не получил серьезных повреждений. Именно поэтому армия США рассматривает вариант, при котором дрон мог быть подвергнут электронному перехвату, после чего жестко посажен на землю.

Агентство Buratha News уточняет, что беспилотник уже передали иракским силам безопасности.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты отозвали своих дипломатов из ближневосточной республики еще в мае этого года. Уровень тревоги в стране также был повышен на фоне обнаружение некой "непосредственной угрозы" безопасности Вооруженных сил США, обострения обстановки в регионе и слухов о направлении в страну 120 тысяч американских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU