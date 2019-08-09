На Калитниковском кладбище завершились похороны Вилли Токарева
На Калитниковском кладбище в Москве завершились похороны российского певца Вилли Токарева. Об этом сообщил представитель шансонье.
Сайт kp.ru писал, что церемония прощания с артистом состоялась в пятницу, 9 августа, в храме Святителя Николая в Котельниках. На гражданскую панихиду пришли десятки поклонников творчества Токарева, в том числе члены семьи Михаила Шуфутинского, продюсер Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста, передает РИА Новости.
Похороны же прошли в закрытом режиме сразу после отпевания.
Вилли Токарев скончался 4 августа. На момент смерти ему было 84 года. Еще в мае здоровье шансонье начало сильно ухудшаться. Он обратился за помощью к московским врачам, но было уже поздно. Предполагается, что певец умер в результате онкологического заболевания.
Умер Вилли Токарев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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