2019-08-09T14:43:26+03:00
Общество

На Калитниковском кладбище завершились похороны Вилли Токарева

Погребение проходило в закрытом режиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбищеВилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбищеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На Калитниковском кладбище в Москве завершились похороны российского певца Вилли Токарева. Об этом сообщил представитель шансонье.

Сайт kp.ru писал, что церемония прощания с артистом состоялась в пятницу, 9 августа, в храме Святителя Николая в Котельниках. На гражданскую панихиду пришли десятки поклонников творчества Токарева, в том числе члены семьи Михаила Шуфутинского, продюсер Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста, передает РИА Новости.

Похороны же прошли в закрытом режиме сразу после отпевания.

Вилли Токарев скончался 4 августа. На момент смерти ему было 84 года. Еще в мае здоровье шансонье начало сильно ухудшаться. Он обратился за помощью к московским врачам, но было уже поздно. Предполагается, что певец умер в результате онкологического заболевания.

Умер Вилли Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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