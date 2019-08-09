На Калитниковском кладбище завершились похороны Вилли Токарева

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-09T14:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Калитниковском кладбище в Москве завершились похороны российского певца Вилли Токарева. Об этом сообщил представитель шансонье.

Сайт kp.ru писал, что церемония прощания с артистом состоялась в пятницу, 9 августа, в храме Святителя Николая в Котельниках. На гражданскую панихиду пришли десятки поклонников творчества Токарева, в том числе члены семьи Михаила Шуфутинского, продюсер Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста, передает РИА Новости.

Похороны же прошли в закрытом режиме сразу после отпевания.

Вилли Токарев скончался 4 августа. На момент смерти ему было 84 года. Еще в мае здоровье шансонье начало сильно ухудшаться. Он обратился за помощью к московским врачам, но было уже поздно. Предполагается, что певец умер в результате онкологического заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723982" frameborder="0"></iframe> Умер Вилли Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU