ЦТАК: КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала новое оружие

СЕГОДНЯ 01:50 2019-08-11T01:57:18+03:00

Ранее сообщалось, что в Северной Корее снова запустили две ракеты в сторону Японского моря

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В субботу, 10 августа, в КНДР прошли испытания «новейшего оружия», запуском руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что инженеры страны разработали «новую систему вооружений», которую Ким Чен Ын «осмотрел на стартовой площадке» и распорядился «немедленно провести ее испытания». Потом он руководил тестовым запуском из наблюдательного пункта.

Как обычно, вид «нового оружия» и его технические характеристики не уточняется. Вместо этого агентство извещает, что лидер КНДР остался «очень доволен» результатами испытаний и «выразил большое удовлетворение» в связи с тем, что у Пхеньяна «появилось еще одно новое оружие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее военные Южной Кореи сообщили, что северные соседи запустили две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Новое ракетное испытание, уже четвертое за последнее время, было проведено на полигоне в районе города Хамхын на северо-востоке КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU