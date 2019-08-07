2019-08-07T02:50:34+03:00
В мире

Ким Чен Ын: Ракетные испытания в КНДР – это предупреждение США и Южной Корее

Северокорейский лидер назвал последние запуски «тактических управляемых ракет нового типа» демонстрацией силы своей страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что последние ракетные запуски в КНДР – это предупреждение Соединенным Штатам и Южной Корее в ответ на их совместные учения, «демонстрация силы» Пхеньяна.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что Ким Чен Ын «высоко оценил запуск тактических управляемых ракет нового типа для демонстрации силы», отметив, что испытания были проведены успешно «в соответствии с заданной целью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 6 августа КНДР осуществила уже третий ракетный запуск после небольшого перерыва с начала мая. Ранее 25 июля северокорейские военные запустили две ракеты малой дальности в сторону Японского моря, после чего Ким Чен Ын объявил, что испытания новых «управляемых тактических ракет» были предупреждением «милитаристам в Южной Корее».

Позже, утром 31 июля, Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Два снаряда пролетели примерно 250 километров и упали в воды Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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