Жертвами тайфуна «Лекима» в Китае стали 28 человек

СЕГОДНЯ 05:27 2019-08-11T05:48:03+03:00

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Жертвами тайфуна «Лекима», который в ночь на субботу обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин, стали как минимум 28 человек, судьба еще 20 пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на региональные власти.

Уточняется, что это данные по состоянию на 6.30 утра воскресенья по местному времени (1.30 мск). В поисково-спасательных работах задействованы несколько сотен полицейских и пожарных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед приближением тайфуна «Лекима» были эвакуированы более миллиона человек. В пятницу утром Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» – наивысший – уровень тревоги. Стихия достигла восточного побережья страны 10 августа в 1.45 (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду, на несколько китайских провинций обрушились мощные ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU