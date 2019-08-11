2019-08-11T05:48:03+03:00
Происшествия

Жертвами тайфуна «Лекима» в Китае стали 28 человек

Еще 20 жителей провинции Чжэцзян числятся пропавшими без вести
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Последствия тайфуна «Лекима»Последствия тайфуна «Лекима»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами тайфуна «Лекима», который в ночь на субботу обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин, стали как минимум 28 человек, судьба еще 20 пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на региональные власти.

Уточняется, что это данные по состоянию на 6.30 утра воскресенья по местному времени (1.30 мск). В поисково-спасательных работах задействованы несколько сотен полицейских и пожарных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед приближением тайфуна «Лекима» были эвакуированы более миллиона человек. В пятницу утром Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» – наивысший – уровень тревоги. Стихия достигла восточного побережья страны 10 августа в 1.45 (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду, на несколько китайских провинций обрушились мощные ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДНР: Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса
Мятежники в Йемене согласны на прекращение огня
Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Жертвами нападения на ночной клуб в Бразилии стали пять человек, четверо ранены
СБ ООН призвал стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие
Немецкий политолог сомневается, что Украина может вступить в ЕС и НАТО
ЦТАК: КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала новое оружие
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
«Пусть и ядерное оружие свое прихватят»: В ФРГ ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Украинский чиновник обнародовал письма крымчан с рассказами о жизни в Крыму
В Сети появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
На 40-м километре МКАД Tesla столкнулась с эвакуатором и загорелась
В Турции задержали россиянина по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро
Турция и Украина вместе разработают высокоточное оружие
Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"
В Сети раскритиковали располневшую Савченко на пляже
В пригороде Осло неизвестный открыл стрельбу в мечети