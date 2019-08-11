"Оззи Осборн — генетический мутант": Ученые изучили ДНК рок-музыканта

СЕГОДНЯ 20:36 2019-08-11T20:36:39+03:00

Оказалось, что устойчивость организма британца к алкоголю вызвана изменениями в его генах

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Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн на самом деле генетический мутант. К такому выводу пришли ученые массачусетской компании Knome, Inc., занимающейся исследованиями ДНК.

В 2010 году они решили собрать необычные человеческие гены и вышли на связь с Осборном. Музыкант согласился поучаствовать в эксперименте и на нем провели несколько тестов. Результаты исследований поразили даже самих ученых - оказалось, что певец наделен ранее не изученной мутацией.

"Оззи действительно генетический мутант", - написал в своем исследовании профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан.

По его словам, именно изменения в структуре ДНК наделили рокера способностью употреблять алкоголь в огромных количествах, при этом не испытывая длительного состояния опьянения. Эта же мутация определила предрасположенность Осборна к наркотической зависимости.

Ученый выяснил, что разные вариации генов могут зародить в человеке любовь к сладкому или к кофе и даже определить его политические взгляды и базовые эмоции. В случае с Осборном мутация сделала его почти невосприимчивым к алкоголю, передает газета New York Post.

К слову, сейчас рок-музыкант находится на реабилитации. Он восстанавливается после травм, полученных в результате падения с лестницы. Сайт kp.ru писал, что из-за недомогания певец вынужден был отменить свое прощальное мировое турне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/431180" frameborder="0"></iframe> Оззи Осборн дал жару в российской столице.В ДС Мегаспорт на Ходынке 13 сентября громыхнул от души ветеран хеви-метал-сцены, Оззи Осборн со товарищи.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU