2019-08-12T00:39:34+03:00
Звезды

Ален Делон идет на поправку после инсульта

О состоянии здоровья знаменитого французского актера рассказал его младший сын
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ален Делон перенес инсультАлен Делон перенес инсультФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Младший сын знаменитого французского актера Алена Делона рассказал о состоянии своего отца после перенесенного им инсульта. Как уверяет Ален-Фабьен Делон, 83-летний актер чувствует себя уже гораздо лучше, идет на поправку.

«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения, они радуют мое сердце. Как вы видите, ему становится всё лучше и лучше. И он всех вас целует», , - написал Ален-Фабьен на своей странице в Instagram, проиллюстрировав сообщение снимком отца в больнице. Сильно похудевший Ален Делон сидит в кресле и улыбается.

Ален Делон идет на поправку. Фото: Instagram/alainfabiendelon/

Ален Делон идет на поправку. Фото: Instagram/alainfabiendelon/

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях его старший сын Энтони Делон сообщил, что актер несколько недель назад перенес инсульт, и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник после операции, сделанной ему во Франции. Хирурги парижской клиники Питье-Сальпетриер буквально спасли Алену Делону жизнь.

Позже его дочь Аннушка, которая находится с отцом в Швейцарии, рассказала, что Делон-старший не только поправляется, но и уже даже думает о новых ролях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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