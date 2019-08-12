2019-08-12T08:32:09+03:00
Экономика

Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки

Это произойдет в рамках договоренностей с ВТО
Ася РОМАНЧУК
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Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки , но на ценах это вряд ли отразитсяРоссия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки , но на ценах это вряд ли отразитсяФото: Андрей МИРЕЙКО
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Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки. Сейчас тарифы установлены на новые иномарки составляют 17%, на подержанные — 22%, но уже с сентября этот показатель снизится до 15 и 17%, соответственно.

Это произойдет в рамках договоренностей с Всемирной торговой организацией (ВТО).

- Снижение затронет исключительно легковые автомобили, так как на грузовые автомобили переходные периоды в соответствии с обязательствами России в ВТО завершились еще в 2017 году. На них установлены пошлины в диапазоне 0-15%, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минпромторге отметили, что не ожидают большого притока подержанных автомобилей после падения ставок.

Эксперты согласны, что падение тарифов почти не отразится на рынке и тем более изменений не заметит конечный потребитель. Мало вероятно, что цены на авто упадут на эту же величину, скорее всего, они останутся неизменными.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на автомобили с пробегом. Объём вторичного авторынка легковых авто вырос на 8,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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