Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки. Сейчас тарифы установлены на новые иномарки составляют 17%, на подержанные — 22%, но уже с сентября этот показатель снизится до 15 и 17%, соответственно.
Это произойдет в рамках договоренностей с Всемирной торговой организацией (ВТО).
- Снижение затронет исключительно легковые автомобили, так как на грузовые автомобили переходные периоды в соответствии с обязательствами России в ВТО завершились еще в 2017 году. На них установлены пошлины в диапазоне 0-15%, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
В Минпромторге отметили, что не ожидают большого притока подержанных автомобилей после падения ставок.
Эксперты согласны, что падение тарифов почти не отразится на рынке и тем более изменений не заметит конечный потребитель. Мало вероятно, что цены на авто упадут на эту же величину, скорее всего, они останутся неизменными.
Ранее сообщалось, что в России растет спрос на автомобили с пробегом. Объём вторичного авторынка легковых авто вырос на 8,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU