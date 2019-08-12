2019-08-12T13:44:00+03:00
Авто

Российские студенты создали беспилотный катафалк

Машина спроектирована на базе Lada Kalina
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Концепт беспилотного катафалка Фото: НТИ «Автонет»Концепт беспилотного катафалка Фото: НТИ «Автонет»
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Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

Разработка велась студентами одного из сибирских вузов. Аппарат построен на платформе тольяттинского универсала Lada Kalina и может развивать скорость пять километров в час в автономном режиме, сообщают РИА «Новости».

Разработкой заинтересовались специалисты НТИ и взяли проект на доработку. Авторам проекта предложили помощь специалистов по технологиям автономного вождения из «Яндекса», МАДИ, КамАЗа и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.

«Надеемся, что студенческому проекту из Сибири удастся увеличить крейсерскую скорость своей разработки, тем самым найти ей и другое применение. Беспилотные технологии уже нашли свое применение в перевозке пассажиров, уборке улиц, уборке дорожного покрытия и складировании грузов. Убежден, что в будущем и сфера ритуальных услуг претерпит цифровые изменения», - заявил представитель «Автонета» Ярослав Федосеев ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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