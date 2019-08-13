2019-08-13T15:09:40+03:00
Политика

Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению

Однако, говорить о дате завершения работ пока рано
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершениюКремль: работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершениюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа по созданию Конституционного комитета в Сирии близка к завершению, но о точной дате ее окончания говорить рано.

«Работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию Конституционного комитета», - сказал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что ведется подготовка к встрече глав России, Турции и Ирана, которая должна состоятся 11 сентября в Анкаре, но он сообщил, что не может сказать «будет ли эта финализация синхронизирована» со сроками проведения саммита

Напомним, что в октябре прошлого года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции - Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета Сирии с учетом интересов всех граждан этой страны. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости скорее запустить конституционный комитет в Сирии для скорейшего урегулирования конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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