2019-08-13T19:16:30+03:00
Политика

Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Процедура состоится лишь при условии получения согласия самого экс-президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Однако Государственное бюро расследований сможет провести следственные действия лишь при условии, что политик согласится на это.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Допрос на детекторе лжи может быть проведен в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Однако пока не ясно согласится ли Порошенко на процедуру, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал, что ранее бывший глава государства озвучил готовность ответить на вопросы с применением полиграфа, но лишь при одном условии - допрос должен транслироваться на телевидении в прямом эфире. Такое требование политик объяснил отсутствием доверия к Госбюро.

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС
Владимир Гомельский: «Лидеры оппозиции лезут на рожон и подставляют людей»
Сеул требует раскрыть планы Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1"
Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
Ученые рассказали о судьбе выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
"Хорошая мечта": В Совфеде оценили идею сокращения рабочей недели
Россияне не пострадали при наводнении на юге Индии
Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч
Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой
Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы
Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»
Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим