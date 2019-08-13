Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-13T19:16:30+03:00

Процедура состоится лишь при условии получения согласия самого экс-президента

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Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Однако Государственное бюро расследований сможет провести следственные действия лишь при условии, что политик согласится на это.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Допрос на детекторе лжи может быть проведен в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Однако пока не ясно согласится ли Порошенко на процедуру, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал, что ранее бывший глава государства озвучил готовность ответить на вопросы с применением полиграфа, но лишь при одном условии - допрос должен транслироваться на телевидении в прямом эфире. Такое требование политик объяснил отсутствием доверия к Госбюро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725465" frameborder="0"></iframe> Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU