2019-08-13T20:14:41+03:00
Экономика

США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря

Изменение меры коснулось лишь определенных категорий продукции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
США отложили введение пошлин на китайские товары до середины декабряСША отложили введение пошлин на китайские товары до середины декабряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты решили отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров. В список вошли сотовые телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, игрушки, а также отдельные элементы одежды и обуви. Об этом сообщили в пресс-службе американского Торгового представительства.

"В рамках процесса общественного обсуждения и слушаний было решено отложить повышение тарифа до 15 декабря для некоторых товаров", - говорится в документе на сайте ведомства.

На остальную продукцию, не попавшую в список, пошлина будет повышена уже с 1 сентября, как и планировалось изначально.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в несоблюдении достигнутых договоренностей. Пекин якобы обещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, но так и не сделал этого. В результате Вашингтон решил "наказать" КНР пошлинами. Власти Китая ответили полным прекращением импорта сельхозпродукции из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В НАТО назвали причину сближения своего истребителя с самолетом Шойгу
Украина хочет создать морской режимный район вокруг Крыма
Молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС
Владимир Гомельский: «Лидеры оппозиции лезут на рожон и подставляют людей»
Сеул требует раскрыть планы Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1"
Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
Ученые рассказали о судьбе выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
"Хорошая мечта": В Совфеде оценили идею сокращения рабочей недели
Россияне не пострадали при наводнении на юге Индии
Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч
Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой
Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы
Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»
Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим