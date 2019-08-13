США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря

СЕГОДНЯ 20:14 2019-08-13T20:14:41+03:00

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Соединенные Штаты решили отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров. В список вошли сотовые телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, игрушки, а также отдельные элементы одежды и обуви. Об этом сообщили в пресс-службе американского Торгового представительства.

"В рамках процесса общественного обсуждения и слушаний было решено отложить повышение тарифа до 15 декабря для некоторых товаров", - говорится в документе на сайте ведомства.

На остальную продукцию, не попавшую в список, пошлина будет повышена уже с 1 сентября, как и планировалось изначально.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в несоблюдении достигнутых договоренностей. Пекин якобы обещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, но так и не сделал этого. В результате Вашингтон решил "наказать" КНР пошлинами. Власти Китая ответили полным прекращением импорта сельхозпродукции из США.

ИСТОЧНИК KP.RU