В Японии из-за жары погибли как минимум 23 человека

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-14T06:22:16+03:00

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Практически на всей территории Японии установились аномальная жара, столбик термометра поднимался выше 39 градусов. По данным Главного пожарного управления страны, в период с 5 по 11 августа, из-за высокой температуры погибли 23 человек, еще около 12,5 тысяч были госпитализированы в больницы.

Отмечается, что больше всего пострадавших зафиксировали в Токио. Там в числе пострадавших почти 1,5 тысячи человек. В префектуре Саитама - 977 человек, а в Осаке - 897 человек. На прошлой неделе сообщалось, что погибших от жары в Японии было больше 50.

Эксперты отмечают, что высокие температуры в Японии могут сохраняться на протяжении еще около двух недель. Поэтому специалисты напоминают, что не стоит длительное время находиться на улице. Следует больше пить воды и по возможности быть в прохладном помещении.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее об аномальной погоде. Ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод.

ИСТОЧНИК KP.RU