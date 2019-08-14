Треть российской молодежи не считают себя верующими

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-14T13:57:58+03:00

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Треть опрошенных жителей страны (37%) в возрасте от 18 до 24 лет причислили себя к неверующим. Такие данные предоставили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в ходе опроса выяснилось, что большинство последователей православия среди россиян - люди старше 60 лет (74%).Больше половины граждан среднего возраста (65%) также причисляют себя к этой религии. А вот среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет лишь пятая часть (23%) относят себя к сторонникам православия. При этом среди опрошенных от 25 до 34 лет больше половины (62%) придерживаются религии Христа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВЦИОМ выяснил, сколько россиян читают книги. Исследование показало, что больше половины населения страны (54%) продолжает просвещаться с помощью литературы. Также среди большинства читающих оказались молодежь (83%), женщины (59%) и люди с высшим образованием (68%).

Нужно ли крестить детей в неосознанном возрасте?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU