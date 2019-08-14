2019-08-14T13:57:58+03:00
Общество

Треть российской молодежи не считают себя верующими

Большинство приверженцев православия - люди пожилого возраста, отмечает ВЦИОМ [опрос]
Дин БИЦОЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Такие данные предоставили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мненияТакие данные предоставили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мненияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Треть опрошенных жителей страны (37%) в возрасте от 18 до 24 лет причислили себя к неверующим. Такие данные предоставили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в ходе опроса выяснилось, что большинство последователей православия среди россиян - люди старше 60 лет (74%).Больше половины граждан среднего возраста (65%) также причисляют себя к этой религии. А вот среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет лишь пятая часть (23%) относят себя к сторонникам православия. При этом среди опрошенных от 25 до 34 лет больше половины (62%) придерживаются религии Христа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВЦИОМ выяснил, сколько россиян читают книги. Исследование показало, что больше половины населения страны (54%) продолжает просвещаться с помощью литературы. Также среди большинства читающих оказались молодежь (83%), женщины (59%) и люди с высшим образованием (68%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом