2019-08-14T14:22:41+03:00
В мире

МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»

В Пекине прокомментировали слова Трампа о действиях китайской армии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Пекине прокомментировали слова Трампа о действиях китайской армииВ Пекине прокомментировали слова Трампа о действиях китайской армииФото: REUTERS
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Пекин в очередной раз призывает Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга». Соответствующим образом в МИД КНР отреагировали на сообщение президента Соединённых Штатов Дональд Трамп о том, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом и призвал сохранять спокойствие.

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — приводят РИА Новости заявление в китайского внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru писал, что протесты охватили Гонконг еще несколько месяцев назад. Причиной стали планы властей по принятию закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц на материковый Китай. Однако даже после снятия данного документа с повестки дня массовые митинги продолжились и переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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