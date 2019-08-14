2019-08-14T14:59:46+03:00
Общество

Госдума предложила запретить рекламу микрокредитов в публичных местах

С инициативой выступило руководство Кузбасса
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
На каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч кредитных рублейНа каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч кредитных рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил, что руководство региона обратились в нижнюю палату российского парламента с инициативой запрета на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. По его словам, поводом для инициативы стала пугающая финансовая статистика: на каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч кредитных рублей.

«Тема закредитованности в последнее время активно обсуждается и звучит как один из серьезных рисков для социального и экономического благополучия граждан. Надо будет проанализировать эти угрозы. В любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть", - рассказал глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Это не первая мера, направленная на сдерживание деятельности МФО. 24 июля Госдума уже приняла закон, запрещающий микрокредитным организациям выдавать займы под залог жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»
В Госдуме прокомментировали предложение запретить старые машины
Приемный терминал "Турецкого потока" в Турции завершен на 95%
Депутаты новой Рады устроили перепалку из-за русского языка
Минобрнауки: Приказ о правилах общения ученых с заграничными коллегами носит рекомендательный характер
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Треть российской молодежи не считают себя верующими
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом