Госдума предложила запретить рекламу микрокредитов в публичных местах

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-14T14:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил, что руководство региона обратились в нижнюю палату российского парламента с инициативой запрета на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. По его словам, поводом для инициативы стала пугающая финансовая статистика: на каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч кредитных рублей.

«Тема закредитованности в последнее время активно обсуждается и звучит как один из серьезных рисков для социального и экономического благополучия граждан. Надо будет проанализировать эти угрозы. В любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть", - рассказал глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Это не первая мера, направленная на сдерживание деятельности МФО. 24 июля Госдума уже приняла закон, запрещающий микрокредитным организациям выдавать займы под залог жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU