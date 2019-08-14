Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
Во время плановых лётно-тактических учений два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелёт из пункта дислокации на аэродром Анадырь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок», - говорится в релизе ведомства.
В Минобороны сообщили, что плановые учения продлятся до конца текущей недели, а руководить ими будет командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент Минобороны заказало 10 Ту-160, еще столько же модернизируется, ведомство не исключает увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы.
Напомним, в июле этого года два российских Ту-160 провели плановое патрулирование над Балтийским морем. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы России сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции
ИСТОЧНИК KP.RU