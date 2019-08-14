Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-14T17:39:06+03:00

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Во время плановых лётно-тактических учений два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелёт из пункта дислокации на аэродром Анадырь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок», - говорится в релизе ведомства.

В Минобороны сообщили, что плановые учения продлятся до конца текущей недели, а руководить ими будет командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент Минобороны заказало 10 Ту-160, еще столько же модернизируется, ведомство не исключает увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы.

Напомним, в июле этого года два российских Ту-160 провели плановое патрулирование над Балтийским морем. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы России сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции

ИСТОЧНИК KP.RU