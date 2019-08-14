Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-14T18:45:39+03:00

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Алмазбек Атамбаев проходит по делам о модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретении здания "Форума"

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Военная прокуратура Киргизии предъявила новые обвинения бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Данную информацию подтвердили в правоохранительных органах республики, а также адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

Он рассказал, что Атамбаева подозревают в совершении двух преступлений по уголовным делам, касающимся модернизации ТЭЦ Бишкека и покупки здания "Форума".

По словам Слесарева, в основу новых обвинений легли выводы из заключения парламентской комиссии, утвержденного большинством голосов депутатов Жогорку Кенеша (законодательный орган Киргизии), передает 21.kg.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе Атамбаеву предъявили сразу несколько обвинений в совершении особо тяжких преступлений. В их числе убийство, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Экс-президент был задержан и отказался сотрудничать со следствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU