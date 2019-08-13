2019-08-13T11:12:11+03:00
В мире

Экс-президента Киргизии обвиняют в «букете» особо тяжких преступлений, в том числе, в убийстве

В случае обвинительного приговора Алмазбек Атамбаев может сесть пожизенно
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Будет ли Атамбаеву официально предъявлено обвинение еще и в попытке организации государственного переворота, пока непонятноБудет ли Атамбаеву официально предъявлено обвинение еще и в попытке организации государственного переворота, пока непонятноФото: REUTERS
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Бывшего главу Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится под арестом после захвата в результате штурма его резиденции спецназом на прошлой неделе, обвинили сразу в нескольких особо тяжких преступлениях. Среди предъявленных официально обвинений – убийство, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов.

А начиналось все относительно невинно. Напомним, на прошлой неделе спецназ Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ – аналог российской ФСБ) попытался принудительно доставить Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета в период президентства Атамбаева.

Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева у его особняка в ночь на 8 августа. Фото: REUTERS

Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева у его особняка в ночь на 8 августа.Фото: REUTERS

К нему у прокуратуры были вопросы и по другим уголовным делам, но везде он фигурировал на тот момент в статусе свидетеля. После того, как Атамбаев трижды не явился на допрос по повестке, правоохранители получили право на принудительную доставку. Однако спецназ встретил сопротивление, и ему пришлось предпринять три попытки штурма резиденции экс-президента в его селе, где у Атамбаева, помимо охраны нашлись многочисленные защитники из числа местных жителей.

Две попытки штурма были отбиты, причем «атамбаевцы» захватили, как минимум, шестерых бойцов спецназа в «плен», а еще один был убит выстрелом со стороны резиденции. На второй день в ходе третьей попытки штурма Атамбаев после переговоров сдался, и его увезли в Бишкек, где он стал подозреваемым по новым уголовным делам, и суд поместил его под арест. Всего в результате этих событий в селе Кой-Таш пострадали 136 человек, которым пришлось обращаться за медицинской помощью.

Две попытки штурма были отбиты, причем «атамбаевцы» захватили, как минимум, шестерых бойцов спецназа в «плен», а еще один был убит выстрелом со стороны резиденции Фото: REUTERS

Две попытки штурма были отбиты, причем «атамбаевцы» захватили, как минимум, шестерых бойцов спецназа в «плен», а еще один был убит выстрелом со стороны резиденцииФото: REUTERS

Сам экс-президент заявлял журналистам и в эфире телеканала «Апрель», принадлежащего ему, что в доме не было оружия, кроме его собственного наградного пистолета, из которого, как он признался, он отстреливался, стараясь «не попасть в спецназовцев». Однако его слова на пресс-конференции в этот четверг опроверг руководитель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев

- Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, - пока неофициально обвинил глава ведомства экс-президента в еще одном особо тяжком преступлении и заявил, что в резиденции был найден целый арсенал, в том числе, снайперские винтовки, пистолеты, ружья. Напомним, по версии следствия, спецназовец был застрелен как раз из снайперской винтовки. Кроме того, по словам руководителя ГКНБ, третий этаж резиденции Атамбаева был укреплен на манер военного бункера с оборудованными огневыми точками для обороны.

Сторонники Атамбаева отбили две атаки на его резиденцию Фото: REUTERS

Сторонники Атамбаева отбили две атаки на его резиденциюФото: REUTERS

Будет ли Атамбаеву официально предъявлено обвинение еще и в попытке организации государственного переворота, пока непонятно. Впрочем, по уже предъявленным ему и так может светить высшая мера наказания в Киргизии - пожизненное заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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