Футболист Эмилиано Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-14T20:03:46+03:00

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Аргентинский футболист Эмилиано Сала трагически погиб в конце января 2019 года в результате крушения легкомоторного самолета над Ла-Маншем. Предполагалось, что причиной авиакатастрофы могло стать обледенение крыльев, однако у британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий появилась новая версия.

Токсикологическая экспертиза показала, что в крови спортсмена содержалась высокая концентрация угарного газа, а это могло стать причиной судорог, потери сознания и даже сердечного приступа. Вероятнее всего, пилот самолета Дэвид Ибботсон также подвергся воздействию оксида углерода, что могло привести к трагедии. Однако подтвердить догадку пока невозможно - тело летчика так и не нашли.

"Мы изучаем возможные пути, при которых оксид углерода может попасть в кабину этого типа воздушных судов", - цитирует ТАСС представителя AIBB Геранта Герберта.

Сайт kp.ru писал, что самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров вечером 21 января. Футболист только подписал контракт с британским клубом "Кардиф Сити" и летел на тренировки. Найти обломки самолета удалось лишь спустя несколько недель. Тогда же на дне Ла-Манша было обнаружено тело спортсмена. Специалисты пришли к выводу, что причиной смерти Салы стали травмы головы и туловища.

ИСТОЧНИК KP.RU