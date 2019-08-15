СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-15T07:06:22+03:00

В Раде заявили о праве говорить на русском языке на Украине Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В Верховной Раде Украины снова подняли вопрос о праве говорить на русском языке в стране. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Нестор Шуфрич напомнил, что в незалежной русский язык не считается иностранным, а значит говорить на нем во время заседаний можно.

- Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в десятой статье конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык. Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно, - цитирует УНИАН Шуфрича.

Депутат также отметил, что в случае необходимости секретариат Рады обязан перевести выступление депутата на государственный язык. Отдельно он подчеркнул, что члены его партии принципиально говорят на русском языке в знак протеста.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о перепалке, которую устроили депутаты Рады из-за русского языка. Народный избранник от партии Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заговорил на русском, что вызвало недовольство. К слову, он и ранее заявлял, что украинская «Оппозиционная платформа» будет «торпедировать издевательский закон "о языке"».

ИСТОЧНИК KP.RU