2019-08-15T02:56:00+03:00
Политика

Помощник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже американских технологий

Болтон считает, что РФ «подсмотрела» в том числе и создание гиперзвукового оружия
Мария ИГНАТЬЕВА
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Помощник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже американских технологийПомощник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже американских технологийФото: REUTERS
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже многих американских технологий. Одна из них, по его мнению, связана созданием в том числе гиперзвукового оружия. Болтон поделился своими размышлениями в эфире радиостанции «Голос Америки», комментируя вопрос об инциденте на военном полигоне под Северодвинском.

- Это свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий, - цитирует Болтона ТАСС.

Он также считает, что случившееся на военном полигоне под Северодвинском лишь доказывает попытки России достигнуть прогресса в доставке ядерного оружия.

Напомним, что взрыв прогремел на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа. Погибли пять человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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