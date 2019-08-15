Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-15T09:08:56+03:00

Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле появилось в сети Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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В сети появилось видео жесткой посадки самолета А-321 авиакомпания «Уральские авиалинии» в поле в подмосковном аэропорту Жуковском.

Видео посадки А321 прямо на кукурузное роле.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 самолет А-321 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что лайнер садился без шасси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

На борту самолета находились 226 человек, шестеро из которых - дети. В МЧС сообщили, что после жесткой посадки лайнера 10 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью.В Росавиации заявили, что после экстренной посадки было эвакуировано четыре пострадавших.

На место происшествия выехали следователи.Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU